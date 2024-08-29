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Регион
29 августа, 01:08

Азербайджан обвинил армянских военных в обстреле своих пограничников

Минобороны Азербайджана сообщило об одностороннем обстреле позиций своих пограничников из стрелкового оружия в районе населённого пункта Шада. Огонь вёлся со стороны армянских военных, выразили уверенность в военном ведомстве.

В Баку утверждают, что инцидент произошёл 28 августа в 18:30. Впрочем, армянское МО сочло обвинение в свой адрес дезинформацией, опубликовав пост с опровержением.

«Сообщение МО Азербайджана о том, что подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-западной части приграничной зоны, не соответствует действительности», — отчитались в Ереване.

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Полностью аналогичная ситуация произошла 16 августа. Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций военных в Нахичевани, но тут же нарвался на опровержение. Впрочем, никаких доказательств своей правоты участники спора так и не предоставили.

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Telegram / Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi

Илья Пушкарев
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