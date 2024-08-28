Владимир Путин провёл телефонный разговор c президентом Азербайджана Алиевым

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом в среду, 28 августа, информирует пресс-служба Кремля. Это первый контакт двух лидеров после недавнего государственного визита президента России в Азербайджан. Обе стороны посчитали визит успешным.

«Отмечено, что последовательная реализация достигнутых в ходе переговоров договорённостей будет способствовать дальнейшему углублению российско-азербайджанских отношений союзничества и партнёрства», — отметили в Кремле.