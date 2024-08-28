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Регион
28 августа, 09:38

Владимир Путин провёл телефонный разговор c президентом Азербайджана Алиевым

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев. Фото © Life.ru

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом в среду, 28 августа, информирует пресс-служба Кремля. Это первый контакт двух лидеров после недавнего государственного визита президента России в Азербайджан. Обе стороны посчитали визит успешным.

«Отмечено, что последовательная реализация достигнутых в ходе переговоров договорённостей будет способствовать дальнейшему углублению российско-азербайджанских отношений союзничества и партнёрства», — отметили в Кремле.

Стороны продолжили обсуждение различных аспектов текущей ситуации в Закавказье, в том числе подготовку азербайджано-армянского мирного договора. Обсудили делимитацию и демаркацию границы, а также перспективы разблокирования транспортных коммуникаций между государствами.

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Напомним, что на прошлой неделе Путин впервые за несколько лет прибыл Баку. Визит президента начался с неформального ужина с семьёй лидера Азербайджана Ильхама Алиева, затем глава России перед переговорами успел посетить мемориал Вечного огня в Баку и памятник Гейдару Алиеву — бывшему лидеру республики, дважды Герою СССР, отцу действующего президента.

Марина Фещенко
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