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23 августа, 10:25

Путин и Пашинян пообщались по телефону и договорились о встрече

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном подтвердил готовность Москвы и далее оказывать содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Подтверждена готовность российской стороны и далее оказывать Армении и Азербайджану содействие в выработке мирного договора, продвижении процесса делимитации и демаркации границы, а также в разблокировании транспортно-логистических связей», — говорится в пресс-релизе.

Также российский лидер проинформировал армянского премьера о впечатлениях от своего визита в Азербайджан, за что Пашинян поблагодарил его. Кроме того, стороны отметили позитивную динамику торгово-экономического взаимодействия Москвы и Еревана, а также условились продолжать контакты. При этом, как сообщает пресс-служба армянского кабмина, Путин и Пашинян в ходе прошедшего разговора договорились о скорой встречи для обсуждения вопросов двусторонней повестки.

Путин: Россия будет рада внести вклад в подписание мира между Баку и Ереваном
Путин: Россия будет рада внести вклад в подписание мира между Баку и Ереваном

Как сообщал Life.ru, 18 августа, Путин впервые за несколько лет прибыл Баку. Визит президента начался с неформального ужина с семьёй лидера Азербайджана Ильхама Алиева. В понедельник глава России перед переговорами успел посетить мемориал Вечного огня в Баку и памятник Гейдару Алиеву — бывшему лидеру республики, дважды Герою СССР, отцу действующего президента. После окончания переговоров Ильхам Алиев прокатил Путина по территории "Белого города".

"До скорой встречи": Появилось видео тёплого прощания Путина и Алиева после переговоров в Баку
"До скорой встречи": Появилось видео тёплого прощания Путина и Алиева после переговоров в Баку
Обложка ©

TACC / Владимир Смирнов

Наталья Демьянова
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