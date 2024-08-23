Путин и Пашинян пообщались по телефону и договорились о встрече

«Подтверждена готовность российской стороны и далее оказывать Армении и Азербайджану содействие в выработке мирного договора, продвижении процесса делимитации и демаркации границы, а также в разблокировании транспортно-логистических связей», — говорится в пресс-релизе.

Также российский лидер проинформировал армянского премьера о впечатлениях от своего визита в Азербайджан, за что Пашинян поблагодарил его. Кроме того, стороны отметили позитивную динамику торгово-экономического взаимодействия Москвы и Еревана, а также условились продолжать контакты. При этом, как сообщает пресс-служба армянского кабмина, Путин и Пашинян в ходе прошедшего разговора договорились о скорой встречи для обсуждения вопросов двусторонней повестки.