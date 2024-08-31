«Я сам предложил»: Пашинян заявил о готовности провести встречу с Алиевым на границе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что направил предложение о встрече президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. По его словам, она может состояться на границе двух стран.

«Я сам предложил президенту Азербайджана не лично, а через дипломатические каналы, о проведении двусторонней встречи. Когда назреет момент встречи на высшем уровне, не исключая иного формата, думаю, она может пройти на армяно-азербайджанской границе», — сказал армянский премьер в ходе брифинга.

Он также отметил, что прямые переговоры Еревана и Баку «дают положительные результаты». По словам Пашиняна, только вчера стороны подписали положение о работе комиссии по делимитации. Во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным армянский премьер также сообщил, что сейчас Ереван предпочитает прямые переговоры с Баку. В то же время премьер не исключил, что работа будет вестись и в ином формате. Кроме того, Пашинян заявил, что Ереван предложил Баку подписать пункты мирного соглашения, которые ранее уже были согласованы обеими сторонами.