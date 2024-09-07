«Своих проблем нет?»: Захарова ответила аргентинским властям, предложившим МУС арестовать Мадуро
Захарова: У Аргентины есть внутренние проблемы, кроме ареста Мадуро
Президент Аргентины Хавьер Милей вряд ли уже выполнил свои предвыборные обещания, а уже лезет в вопросы другого государства. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрос аргентинских властей в Международный уголовный суд (МУС) на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
«Своих проблем у Аргентины нет, и все предвыборные обещания президент Милей уже воплотил в жизнь?», — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Напомним, 61-летнего Николаса Мадуро в третий раз избрали президентом Венесуэлы в середине лета. Местная оппозиция и ряд стран не признали его легитимности. США и ЕС начали угрожать политику с требованием покинуть кресло, однако он не стал слушать Запад. 7 сентября стало известно, что Аргентина запросила у МУС ордер на арест Мадуро.
Telegram / МИД России