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7 сентября, 10:07

«Своих проблем нет?»: Захарова ответила аргентинским властям, предложившим МУС арестовать Мадуро

Захарова: У Аргентины есть внутренние проблемы, кроме ареста Мадуро

Президент Аргентины Хавьер Милей вряд ли уже выполнил свои предвыборные обещания, а уже лезет в вопросы другого государства. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрос аргентинских властей в Международный уголовный суд (МУС) на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Своих проблем у Аргентины нет, и все предвыборные обещания президент Милей уже воплотил в жизнь?», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

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Напомним, 61-летнего Николаса Мадуро в третий раз избрали президентом Венесуэлы в середине лета. Местная оппозиция и ряд стран не признали его легитимности. США и ЕС начали угрожать политику с требованием покинуть кресло, однако он не стал слушать Запад. 7 сентября стало известно, что Аргентина запросила у МУС ордер на арест Мадуро.

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Telegram / МИД России

Александра Мышляева
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