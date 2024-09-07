«Своих проблем нет?»: Захарова ответила аргентинским властям, предложившим МУС арестовать Мадуро

Президент Аргентины Хавьер Милей вряд ли уже выполнил свои предвыборные обещания, а уже лезет в вопросы другого государства. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрос аргентинских властей в Международный уголовный суд (МУС) на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро.