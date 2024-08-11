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11 августа, 13:00

Мадуро отказался бросать пост президента Венесуэлы ради снятия обвинений в США, пишут СМИ

WSJ: США предлагали Мадуро амнистию за отказ от поста президента Венесуэлы

Николас Мадуро. Обложка © Kremlin.ru

Николас Мадуро. Обложка © Kremlin.ru

США предлагали Николасу Мадуро амнистию от выдвинутых в 2020 году обвинений в обмен на отказ от поста президента Венесуэлы. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам. Утверждается, что такие обсуждения велись в 2023 году.

"США вели переговоры о помиловании для Мадуро и его главных помощников, против которых предъявлены обвинения Минюста. Один из трёх источников заявил, что США "выложили все карты на стол", чтобы убедить Мадуро уйти до окончания его [прошлого] срока", — говорится в публикации.

Подчёркивается, что США готовы предоставить гарантии не преследовать указанных людей. Однако Мадуро отказался от предложений, и его позиция, добавил источник из Каракаса, до сих пор остаётся неизменной. Причём переговоры могут сорваться, если на выборах президента Штатов победит Дональд Трамп, который решит вести более ястребиную политику в отношении Венесуэлы.

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Напомним, в марте 2020 года Минюст США объявил о выдвижении в адрес Николаса Мадуро и еще 14 действующих венесуэльских чиновников обвинений в "наркотерроризме, коррупции, наркотрафике". В Вашингтоне обещали рассмотреть возможность задержания политика и других фигурантов. Несмотря на давление, в конце июля Мадуро переизбрался на пост президента Венесуэлы. В стране начались крупные антиправительственные беспорядки, и некоторые соседи республики решили не признавать результаты. В Штатах уже готовят новые санкции против Каракаса.

Матвей Константинов
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