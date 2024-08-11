Мадуро отказался бросать пост президента Венесуэлы ради снятия обвинений в США, пишут СМИ

США предлагали Николасу Мадуро амнистию от выдвинутых в 2020 году обвинений в обмен на отказ от поста президента Венесуэлы. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам. Утверждается, что такие обсуждения велись в 2023 году.

"США вели переговоры о помиловании для Мадуро и его главных помощников, против которых предъявлены обвинения Минюста. Один из трёх источников заявил, что США "выложили все карты на стол", чтобы убедить Мадуро уйти до окончания его [прошлого] срока", — говорится в публикации.