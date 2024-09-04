Американцы захватили ещё один самолёт Венесуэлы
Diario Libre: В Доминикане по запросу США удерживается второй самолёт Венесуэлы
В Доминикане по запросу США удерживается уже два самолёта, которые принадлежат правительству Венесуэлы. Как сообщает Diario Libre, вторым воздушным судном, которое «попало в заложники», стал самолёт Falcon 2OOOEX.
По данным газеты, сейчас борт находится в аэропорту имени доктора Хоакина Балагера в Санто-Доминго. При этом издание подчёркивает, что самолёт не арестован, а находится под наблюдением. При этом Falcon запретили перелёты без разрешения суда.
Напомним, 2 сентября Минюст США арестовал в Доминикане самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американцы переправили борт в штат Флорида. По данным ведомства, воздушное судно якобы было приобретено с нарушением мер экспортного контроля и законодательства США о санкциях. Власти Венесуэлы назвали действия Штатов пиратством. В МИД России указали, что этим Вашингтон наплевал на все международные правила.
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