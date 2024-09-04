Американцы захватили ещё один самолёт Венесуэлы

В Доминикане по запросу США удерживается уже два самолёта, которые принадлежат правительству Венесуэлы. Как сообщает Diario Libre, вторым воздушным судном, которое «попало в заложники», стал самолёт Falcon 2OOOEX.

По данным газеты, сейчас борт находится в аэропорту имени доктора Хоакина Балагера в Санто-Доминго. При этом издание подчёркивает, что самолёт не арестован, а находится под наблюдением. При этом Falcon запретили перелёты без разрешения суда.