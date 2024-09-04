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4 сентября, 18:47

Американцы захватили ещё один самолёт Венесуэлы

Diario Libre: В Доминикане по запросу США удерживается второй самолёт Венесуэлы

В Доминикане по запросу США удерживается уже два самолёта, которые принадлежат правительству Венесуэлы. Как сообщает Diario Libre, вторым воздушным судном, которое «попало в заложники», стал самолёт Falcon 2OOOEX.

По данным газеты, сейчас борт находится в аэропорту имени доктора Хоакина Балагера в Санто-Доминго. При этом издание подчёркивает, что самолёт не арестован, а находится под наблюдением. При этом Falcon запретили перелёты без разрешения суда.

Напомним, 2 сентября Минюст США арестовал в Доминикане самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американцы переправили борт в штат Флорида. По данным ведомства, воздушное судно якобы было приобретено с нарушением мер экспортного контроля и законодательства США о санкциях. Власти Венесуэлы назвали действия Штатов пиратством. В МИД России указали, что этим Вашингтон наплевал на все международные правила.

Глава МИД Венесуэлы Хиль поблагодарил РФ за осуждение ареста США самолёта Мадуро
Глава МИД Венесуэлы Хиль поблагодарил РФ за осуждение ареста США самолёта Мадуро
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Никита Осипов
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