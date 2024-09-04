Глава МИД Венесуэлы Хиль поблагодарил РФ за осуждение ареста США самолёта Мадуро

Власти Венесуэлы поблагодарили Россию за осуждение ареста самолёта президента Николаса Мадуро властями США, соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Боливарианской республики Иван Хиль. Он отметил, что действия Вашингтона носят «неоколониальный» характер.

«От имени президента Николаса Мадуро мы благодарим Марию Захарову, представителя российского министерства иностранных дел, за её решительное осуждение недавних неоколониальных действий США, захвативших венесуэльский президентский самолёт», — отметил дипломат.