Глава МИД Венесуэлы Хиль поблагодарил РФ за осуждение ареста США самолёта Мадуро
Николас Мадуро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL
Власти Венесуэлы поблагодарили Россию за осуждение ареста самолёта президента Николаса Мадуро властями США, соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Боливарианской республики Иван Хиль. Он отметил, что действия Вашингтона носят «неоколониальный» характер.
«От имени президента Николаса Мадуро мы благодарим Марию Захарову, представителя российского министерства иностранных дел, за её решительное осуждение недавних неоколониальных действий США, захвативших венесуэльский президентский самолёт», — отметил дипломат.
По словам Хиля, Каракас также ценит поддержку Москвой требований о возврате воздушного судна и защите суверенитета Венесуэлы.
Напомним, Минюст США арестовал самолёт Николаса Мадуро. Власти Венесуэлы назвали действия Штатов пиратством. В МИД России подчёркивали, что этим Вашингтон наплевал на все международные правила.