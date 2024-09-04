Белый дом не собирается отставать от Мадуро после ареста самолёта

Второе подряд переизбрание Николаса Мадуро президентом Венесуэлы стало оборачиваться для политика новыми последствиями. Разработкой контрмер уже занимается Вашингтон, заручившись поддержкой союзников. Об этом на брифинге заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«В координации с партнёрами мы рассматриваем ряд вариантов, чтобы продемонстрировать Мадуро и его представителям, что их действия в Венесуэле будут иметь последствия», — произнёс отставной контр-адмирал ВМС США.