Белый дом не собирается отставать от Мадуро после ареста самолёта
Белый дом: США вместе с партнёрами разрабатывают ряд действий против Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL
Второе подряд переизбрание Николаса Мадуро президентом Венесуэлы стало оборачиваться для политика новыми последствиями. Разработкой контрмер уже занимается Вашингтон, заручившись поддержкой союзников. Об этом на брифинге заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«В координации с партнёрами мы рассматриваем ряд вариантов, чтобы продемонстрировать Мадуро и его представителям, что их действия в Венесуэле будут иметь последствия», — произнёс отставной контр-адмирал ВМС США.
Кирби подчеркнул, что речь пока не идёт об экономических ограничениях. Кроме того, санкционная политика Штатов в отношении Каракаса уже скорректирована.
Напомним, что США не признали победу Мадуро на президентских выборах, которые состоялись в августе. А на днях Минюст Штатов и вовсе арестовал самолёт главы латиноамериканского государства. Каракас назвал произошедшее пиратством, а в МИД РФ считают, что Вашингтон тем самым наплевал на все международные правила.