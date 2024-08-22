Верховный суд Венесуэлы подтвердил победу Мадуро на президентских выборах

«Экспертиза избирательных материалов подтверждает объявленные Национальным избирательным советом результаты президентских выборов 28 июля 2024 года, победу на которых одержал гражданин Николас Мадуро Морос — президент Боливарианской Республики Венесуэла на конституционный период с 2025 по 2031 год», — сказала глава Верховного суда.

Избирательная палата ВС верифицировала итоги голосования, проверив протоколы с избирательных участков и прочие документы, которыми располагали экс-кандитаты, политические партии и Национальный избирательный совет. При этом бывший кандидат от коалиции крайне правых партий Эдмундо Гонсалес Уррутиа в избирательную палату так и не пришёл, соответственно не предъявив требуемых от него документов.