Верховный суд Венесуэлы подтвердил победу Мадуро на президентских выборах
Верховный суд Венесуэлы подтвердил победу действующего лидера страны Николаса Мадуро на выборах президента, которые прошли 28 июля. Результат огласила председатель суда Карислия Родригес, её заявление транслировал телеканал Venezolonan de Television.
«Экспертиза избирательных материалов подтверждает объявленные Национальным избирательным советом результаты президентских выборов 28 июля 2024 года, победу на которых одержал гражданин Николас Мадуро Морос — президент Боливарианской Республики Венесуэла на конституционный период с 2025 по 2031 год», — сказала глава Верховного суда.
Избирательная палата ВС верифицировала итоги голосования, проверив протоколы с избирательных участков и прочие документы, которыми располагали экс-кандитаты, политические партии и Национальный избирательный совет. При этом бывший кандидат от коалиции крайне правых партий Эдмундо Гонсалес Уррутиа в избирательную палату так и не пришёл, соответственно не предъявив требуемых от него документов.
Напомним, что вопреки внутри- и внешнеполитическому давлению Николас Мадуро смог переизбраться на должность главы Венесуэлы в конце июля. Это спровоцировало масштабные акции протеста, а часть соседствующих с республикой государств отказалось признавать политика легитимным президентом. Штаты, которые объявили, что готовят в отношении Венесуэлы новые санкции, всё же признали Мадуро законно избранным главой страны.
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