Мадуро опубликовал мультик, где прогоняет на Марс Илона Маска в образе сатаны
Президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал эпизод мультфильма, в котором он в обличии супергероя сражается с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском. Видео появилось в телеграм-канале венесуэльского лидера.
Новый эпизод Super Bigote. Видео © Telegram / Nicolás Maduro
В новом эпизоде Super Bigote («Суперусы») бизнесмен предстаёт перед зрителями в обличии сатаны, который курит запрещённые вещества. По сценарию он пытается захватить природные ресурсы, однако коварный план Маска-дьявола рушит мультипликационная версия Мадуро с Библией и крестом в руках. Он прогоняет его на Марс, о колонизации которого бизнесмен частенько говорит.
«Они ошибочно недооценили нас, полагая, что с помощью социальных сетей могут вселить в нас ненависть и манипулировать нами. Вместе с благородным и мудрым венесуэльским народом мы победили их. Враги Венесуэлы никогда не смогут добиться своих целей», — написал он у себя в канале.
К слову, мультсериала Super Bigote идёт в Венесуэле уже три года. В каждой серии мультипликационная версия президента помогает гражданам решать вопросы государственной безопасности. Образ лидера в таком обличии использовался в президентской компании Мандуро.
Life.ru уже сообщал, что соцсеть X заблокировали в Венесуэле по обвинению в "разжигании гражданской войны". Крупные антиправительственные беспорядки в стране вызваны переизбранием Николаса Мадуро на пост президента. По мнению главы государства, спонсором всего беспредела стал Илон Маск. Позже предприниматель в шутку предложил подпалить усы президента из космоса.
Telegram / Nicolás Maduro