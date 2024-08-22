Мадуро опубликовал мультик, где прогоняет на Марс Илона Маска в образе сатаны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал эпизод мультфильма, в котором он в обличии супергероя сражается с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском. Видео появилось в телеграм-канале венесуэльского лидера.

Новый эпизод Super Bigote. Видео © Telegram / Nicolás Maduro

В новом эпизоде Super Bigote («Суперусы») бизнесмен предстаёт перед зрителями в обличии сатаны, который курит запрещённые вещества. По сценарию он пытается захватить природные ресурсы, однако коварный план Маска-дьявола рушит мультипликационная версия Мадуро с Библией и крестом в руках. Он прогоняет его на Марс, о колонизации которого бизнесмен частенько говорит.

«Они ошибочно недооценили нас, полагая, что с помощью социальных сетей могут вселить в нас ненависть и манипулировать нами. Вместе с благородным и мудрым венесуэльским народом мы победили их. Враги Венесуэлы никогда не смогут добиться своих целей», — написал он у себя в канале.