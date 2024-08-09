Соцсеть X заблокировали в Венесуэле из-за разжигания гражданской войны
В Венесуэле на 10 дней приостановили работу соцсети X. Такое решение приняла национальная комиссия по телекоммуникациям в рамках "мер предосторожности". Президент республики Николас Мадуро подписал соответствующий указ, говорится в сообщении его канцелярии в X.
"В Венесуэле есть закон, есть Конституция, есть институты, есть государство, есть люди, которых необходимо уважать", — приводит канцелярия выдержки из выступления Мадуро.
По словам президента, приложение Илона Маска "нарушает все правила самой социальной сети Twitter". Глава Венесуэлы объяснил, что она "разжигает ненависть, гражданскую войну, смерть и конфронтацию".
Напомним, что в Венесуэле произошли крупные антиправительственные беспорядки, вызванные переизбранием Николаса Мадуро на пост президента. По мнению главы страны, спонсором всего беспредела стал Илон Маск. В результате бунта в Венесуэле пострадало 23 военных. Задержано 15 протестующих. На фоне кризиса в Венесуэле некоторые латиноамериканские страны заявили о непризнании итогов голосования.