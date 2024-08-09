Соцсеть X заблокировали в Венесуэле из-за разжигания гражданской войны

В Венесуэле на 10 дней приостановили работу соцсети X. Такое решение приняла национальная комиссия по телекоммуникациям в рамках "мер предосторожности". Президент республики Николас Мадуро подписал соответствующий указ, говорится в сообщении его канцелярии в X.

"В Венесуэле есть закон, есть Конституция, есть институты, есть государство, есть люди, которых необходимо уважать", — приводит канцелярия выдержки из выступления Мадуро.