Усы в опасности: Маск изобрёл изощрённую месть для Мадуро

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в шутку предложил изощрённую месть президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, который ранее приостановил работу соцсети X у себя в стране. Маск, который владеет не только сервисом микроблогов, но и космической корпорацией SpaceX, намерен задействовать все свои ресурсы.