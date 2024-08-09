Усы в опасности: Маск изобрёл изощрённую месть для Мадуро
Маск пригрозил подпалить из космоса усы Мадуро из-за запрета Х в Венесуэле
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в шутку предложил изощрённую месть президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, который ранее приостановил работу соцсети X у себя в стране. Маск, который владеет не только сервисом микроблогов, но и космической корпорацией SpaceX, намерен задействовать все свои ресурсы.
"Мы подпалим ему усы из космоса", — пригрозил он в соцсетях.
Life.ru уже сообщал, что соцсеть X заблокировали в Венесуэле по обвинению в "разжигании гражданской войны". Крупные антиправительственные беспорядки в старне вызваны переизбранием Николаса Мадуро на пост президента. По мнению главы страны, спонсором всего беспредела стал Илон Маск. В результате бунта в Венесуэле пострадало 23 военных. Задержано 15 протестующих.
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