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9 августа, 07:34

Усы в опасности: Маск изобрёл изощрённую месть для Мадуро

Маск пригрозил подпалить из космоса усы Мадуро из-за запрета Х в Венесуэле

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в шутку предложил изощрённую месть президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, который ранее приостановил работу соцсети X у себя в стране. Маск, который владеет не только сервисом микроблогов, но и космической корпорацией SpaceX, намерен задействовать все свои ресурсы.

"Мы подпалим ему усы из космоса", — пригрозил он в соцсетях.

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Life.ru уже сообщал, что соцсеть X заблокировали в Венесуэле по обвинению в "разжигании гражданской войны". Крупные антиправительственные беспорядки в старне вызваны переизбранием Николаса Мадуро на пост президента. По мнению главы страны, спонсором всего беспредела стал Илон Маск. В результате бунта в Венесуэле пострадало 23 военных. Задержано 15 протестующих.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, ТАСС / АР

Алексей Берковиц
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