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29 августа, 18:18

Евросоюз решил не признавать Мадуро президентом Венесуэлы

Боррель: Главы МИД стран ЕС не признали Мадуро президентом Венесуэлы

Николас Мадуро. Обложка © Telegram / Nicolás Maduro

Николас Мадуро. Обложка © Telegram / Nicolás Maduro

Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) решили не признавать Николаса Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы. Соответствующее заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи министров иностранных дел в Брюсселе.

«Мы решили, что мы не можем признать легитимность Мадуро как избранного президента, мы договорились, что у него нет демократической легитимности», — сказал он в разговоре с журналистами.

При этом Боррель признал, что Мадуро всё же остаётся фактическим президентом Венесуэлы.

Напомним, 61-летний Мадуро был в третий раз избран президентом Венесуэлы в конце июля. Местная оппозиция, как и многие зарубежные государства, не признали результаты голосования. США и ЕС и вовсе начали угрожать политику с требованием уйти с занимаемого поста, но он оказался непреклонен.

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Наталья Демьянова
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