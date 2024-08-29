Евросоюз решил не признавать Мадуро президентом Венесуэлы

Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) решили не признавать Николаса Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы. Соответствующее заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи министров иностранных дел в Брюсселе.

«Мы решили, что мы не можем признать легитимность Мадуро как избранного президента, мы договорились, что у него нет демократической легитимности», — сказал он в разговоре с журналистами.