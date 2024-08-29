Евросоюз решил не признавать Мадуро президентом Венесуэлы
Боррель: Главы МИД стран ЕС не признали Мадуро президентом Венесуэлы
Николас Мадуро. Обложка © Telegram / Nicolás Maduro
Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) решили не признавать Николаса Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы. Соответствующее заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи министров иностранных дел в Брюсселе.
«Мы решили, что мы не можем признать легитимность Мадуро как избранного президента, мы договорились, что у него нет демократической легитимности», — сказал он в разговоре с журналистами.
При этом Боррель признал, что Мадуро всё же остаётся фактическим президентом Венесуэлы.
Напомним, 61-летний Мадуро был в третий раз избран президентом Венесуэлы в конце июля. Местная оппозиция, как и многие зарубежные государства, не признали результаты голосования. США и ЕС и вовсе начали угрожать политику с требованием уйти с занимаемого поста, но он оказался непреклонен.