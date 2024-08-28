Мадуро изменил состав кабмина Венесуэлы, сохранив лишь нескольких министров
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил состав обновлённого кабмина республики. Более половины ведомств возглавили новые лица, тогда как оставшаяся часть министерств сохранила прежних руководителей.
На своём посту остались вице-премьер страны Делси Родригес, министр связи и информации Фредди Ньаньес, глава Минобороны Владимир Падрино Лопес, глава МИД Иван Хиль Пинто и другие. Министерство иностранных дел возглавил Дьосдадо Кабельо, экс-миннефти Педро Тельечеа стал министром промышленности и национального производства, генералу Менри Эрнандесу достался Минсельхоз, а Минэкономики — Анабель Перейре Фернандес.
«Мы переходим к этапу народного самоуправления, где нет воздушного руководства, поверхностных форм правления и происходят глубокие изменения», — заявил Мадуро на встрече с представителями коммун после оглашения списка.
Мадуро был в третий раз избран президентом Венесуэлы в конце июля. Впрочем, местная оппозиция, как и многие зарубежные государства, не признали результаты голосования. США и ЕС и вовсе начали угрожать политику с требованием уйти с занимаемого поста, но он оказался непреклонен.
Telegram / Nicolás Maduro