Мадуро изменил состав кабмина Венесуэлы, сохранив лишь нескольких министров

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил состав обновлённого кабмина республики. Более половины ведомств возглавили новые лица, тогда как оставшаяся часть министерств сохранила прежних руководителей.

На своём посту остались вице-премьер страны Делси Родригес, министр связи и информации Фредди Ньаньес, глава Минобороны Владимир Падрино Лопес, глава МИД Иван Хиль Пинто и другие. Министерство иностранных дел возглавил Дьосдадо Кабельо, экс-миннефти Педро Тельечеа стал министром промышленности и национального производства, генералу Менри Эрнандесу достался Минсельхоз, а Минэкономики — Анабель Перейре Фернандес.