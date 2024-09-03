Лавров в беседе с Life.ru прошёлся по США из-за захвата самолёта президента Венесуэлы

Глава российского МИД Сергей Лавров согласился с утверждением корреспондента Life.ru о том, что США, устроившие захват самолёта президента Венесуэлы Николаса Мадуро, наплевали таким образом на все международные правила.

Лавров о ситуации с самолётом Мадуро. Видео © Life.ru / Павел Баранов

«Вот вы сами всё и сказали», — согласился министр с тем, что США, арестовавшие самолёт президента Венесуэлы, не считаются ни с какими международными правилами.