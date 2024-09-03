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3 сентября, 05:43

Лавров в беседе с Life.ru прошёлся по США из-за захвата самолёта президента Венесуэлы

Лавров счёл, что США плюнули на все международные правила, захватив борт Мадуро

Глава российского МИД Сергей Лавров согласился с утверждением корреспондента Life.ru о том, что США, устроившие захват самолёта президента Венесуэлы Николаса Мадуро, наплевали таким образом на все международные правила.

Лавров о ситуации с самолётом Мадуро. Видео © Life.ru / Павел Баранов

«Вот вы сами всё и сказали», — согласился министр с тем, что США, арестовавшие самолёт президента Венесуэлы, не считаются ни с какими международными правилами.

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Ранее Минюст США подтвердил арест президентского борта Николаса Мадуро. Самолёт был арестован в Доминиканской Республике и перенаправлен в Южный округ штата Флорида. Власти Венесуэлы назвали это происшествие «пиратством» Вашингтона, который использует свою мощь для давления и запугивания.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Александр Юнашев
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