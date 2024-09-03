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3 сентября, 01:58

Власти Венесуэлы назвали пиратством США арест самолёта Мадуро в Доминикане

Власти Венесуэлы считают действия США пиратством после того, как в Доминикане конфисковали президентский борт Николаса Мадуро. Об этом заявил министр коммуникаций, культуры и туризма Фредди Няньес.

«Боливарианская Республика Венесуэла заявляет международному сообществу, что власти Соединённых Штатов Америки в очередной раз совершили преступное действие, которое нельзя квалифицировать иначе как пиратство», — сказано в сообщении чиновника в телеграм-канале.

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Ранее в Минюсте США подтвердили арест самолёта президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Борт арестовали в Доминиканской Республике и перенаправили в Южный округ штата Флорида.

Обложка ©

X / Nicolás Maduro

Артур Лапсаков
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