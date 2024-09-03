«Засунут туда Гуайдо»: Захарова высмеяла американских «мистеров Смитов» после ареста самолёта Мадуро
Захарова: США могут отдать арестованный самолёт Мадуро оппозиционеру Гуайдо
Арестованный в США самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро может достаться самопровозглашённому и признанному на Западе лидеру республики Хуану Гуайдо. Такой сценарий допустила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Не исключаю, что затем американские «мистер Смиты» засунут в этот самолёт Гуайдо или Гуайдо №2 и начнут опять возить по миру, выдавая за «президента Венесуэлы», — сыронизировала дипломат в Telegram.
Напомним, что лидер оппозиции Венесуэлы провозгласил себя президентом страны ещё в 2019 году. Запад признал новый статус Гуайдо и обещал ему поддержку, тогда как Россия заняла сторону избранного главы государства Мадуро. В конечном итоге спустя несколько лет внутриполитической борьбы политик был вынужден покинуть родину, не оправдав надежд своих покровителей.
Telegram / МИД России