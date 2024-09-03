«Засунут туда Гуайдо»: Захарова высмеяла американских «мистеров Смитов» после ареста самолёта Мадуро

Арестованный в США самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро может достаться самопровозглашённому и признанному на Западе лидеру республики Хуану Гуайдо. Такой сценарий допустила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не исключаю, что затем американские «мистер Смиты» засунут в этот самолёт Гуайдо или Гуайдо №2 и начнут опять возить по миру, выдавая за «президента Венесуэлы», — сыронизировала дипломат в Telegram.