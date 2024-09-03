Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 21:23

«Засунут туда Гуайдо»: Захарова высмеяла американских «мистеров Смитов» после ареста самолёта Мадуро

Захарова: США могут отдать арестованный самолёт Мадуро оппозиционеру Гуайдо

Арестованный в США самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро может достаться самопровозглашённому и признанному на Западе лидеру республики Хуану Гуайдо. Такой сценарий допустила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не исключаю, что затем американские «мистер Смиты» засунут в этот самолёт Гуайдо или Гуайдо №2 и начнут опять возить по миру, выдавая за «президента Венесуэлы», — сыронизировала дипломат в Telegram.

Минюст США подтвердил арест самолёта Николаса Мадуро
Минюст США подтвердил арест самолёта Николаса Мадуро

Напомним, что лидер оппозиции Венесуэлы провозгласил себя президентом страны ещё в 2019 году. Запад признал новый статус Гуайдо и обещал ему поддержку, тогда как Россия заняла сторону избранного главы государства Мадуро. В конечном итоге спустя несколько лет внутриполитической борьбы политик был вынужден покинуть родину, не оправдав надежд своих покровителей.

Обложка ©

Telegram / МИД России

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Мария Захарова
  • США
  • Венесуэла
  • Хуан Гуайдо
  • Николас Мадуро
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров