КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 00:09

Пушков указал на символ поражения Запада в важном регионе

Пушков увидел в Гуайдо символ поражения Запада в Латинской Америке

Оппозиционер из Венесуэлы Хуан Гуайдо стал символом политического фиаско Запада в Латинской Америке. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков. В своём телеграм-канале он поделился фотографией оппозиционера, прибывшего в одиночестве в американский аэропорт.

Как отметил Пушков, ещё недавно весь Запад во главе США продавливал "несостоявшегося президента Венесуэлы" на этот пост, а теперь он "уже прочно забытый и оставленный своими спонсорами" прилетел в Майами без сопровождения.

"Символ политического поражения западного альянса в Латинской Америке", — написал Пушков.

США лишили венесуэльскую оппозицию денег

США лишили венесуэльскую оппозицию денег

Напомним, ещё в 2019 году лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. После этого президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США и обвинил Штаты в попытке госпереворота.

Расчёты Запада на успех Гуайдо провалились. На днях он пешком бежал и страны в Колумбию, а уже оттуда отправился в США.

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Telegram / Алексей Пушков

Анатолий Симоненко
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