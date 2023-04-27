Пушков указал на символ поражения Запада в важном регионе
Пушков увидел в Гуайдо символ поражения Запада в Латинской Америке
Оппозиционер из Венесуэлы Хуан Гуайдо стал символом политического фиаско Запада в Латинской Америке. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков. В своём телеграм-канале он поделился фотографией оппозиционера, прибывшего в одиночестве в американский аэропорт.
Как отметил Пушков, ещё недавно весь Запад во главе США продавливал "несостоявшегося президента Венесуэлы" на этот пост, а теперь он "уже прочно забытый и оставленный своими спонсорами" прилетел в Майами без сопровождения.
"Символ политического поражения западного альянса в Латинской Америке", — написал Пушков.
Напомним, ещё в 2019 году лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. После этого президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США и обвинил Штаты в попытке госпереворота.
Расчёты Запада на успех Гуайдо провалились. На днях он пешком бежал и страны в Колумбию, а уже оттуда отправился в США.
Telegram / Алексей Пушков