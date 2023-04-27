Пушков указал на символ поражения Запада в важном регионе

Оппозиционер из Венесуэлы Хуан Гуайдо стал символом политического фиаско Запада в Латинской Америке. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков. В своём телеграм-канале он поделился фотографией оппозиционера, прибывшего в одиночестве в американский аэропорт.

Как отметил Пушков, ещё недавно весь Запад во главе США продавливал "несостоявшегося президента Венесуэлы" на этот пост, а теперь он "уже прочно забытый и оставленный своими спонсорами" прилетел в Майами без сопровождения.

"Символ политического поражения западного альянса в Латинской Америке", — написал Пушков.