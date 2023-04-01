США лишили венесуэльскую оппозицию денег

Представителей оппозиции Венесуэлы потеряли доступ к банковским счетам в Америке после того, как в прошлом году было упразднено "временное правительство", возглавляемое Хуаном Гуайдо. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Противники главы Венесуэлы Николаса Мадуро не могут получить минимум 347 миллионов долларов на юридические расходы. Счета, где лежат эти деньги, контролировались Гуайдо. При этом к февралю оппозиция имела 9,4 миллиона долларов долга перед семью юридическими фирмами, которые представляют её интересы за границей. Теперь противники Мадуро стремятся заполучить у американских властей доступ к финансированию. Минфин США пока официально не отреагировал на эту ситуацию.