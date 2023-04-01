США лишили венесуэльскую оппозицию денег
Bloomberg: Оппозицию Венесуэлы отрезали от счетов в США после отстранения Гуайдо
Представителей оппозиции Венесуэлы потеряли доступ к банковским счетам в Америке после того, как в прошлом году было упразднено "временное правительство", возглавляемое Хуаном Гуайдо. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Противники главы Венесуэлы Николаса Мадуро не могут получить минимум 347 миллионов долларов на юридические расходы. Счета, где лежат эти деньги, контролировались Гуайдо. При этом к февралю оппозиция имела 9,4 миллиона долларов долга перед семью юридическими фирмами, которые представляют её интересы за границей. Теперь противники Мадуро стремятся заполучить у американских властей доступ к финансированию. Минфин США пока официально не отреагировал на эту ситуацию.
Как сообщал Лайф, ранее в МИД РФ предрекали президенту Украины Владимиру Зеленского участь Саакашвили и Гуайдо. Как отмечала Мария Захарова, "это то, что ждёт всех продавших свои жизни американцам".
Twitter / Juan Guaidó