Захарова предрекла Зеленскому участь Саакашвили
Захарова сравнила Зеленского с Саакашвили и предрекла ему будущее в тюрьме
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила будущее украинского президент Владимира Зеленского с судьбой его бывшего грузинского коллеги Михаила Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме.
"Рассматривая сегодняшние кадры [президента США Джо] Байдена с его подопечным Зеленским из Киева, не забывайте о судьбе всех предыдущих американских проектов. <...> "Судьба Саакашвили, судьба [Хуана] Гуайдо — это то, что ждёт всех продавших свои ж…изни американцам: проклятые собственным народом, никому не нужные, вынужденные щедро тратить заработанные в Америке на предательстве своих стран деньги на американских же адвокатов", — написала она в своём телеграм-канале.
Дипломат отметила, что Саакашвили — это материал, который был отработан Западом со всех точек зрения: "его давно слили те же, кто в своё время в него и влил". Захарова также напомнила о расследовании, которое Reuters провело на основании данных американского Минюста. Согласно ему, делом политика занимается американская лоббистская группа "Акерман", одним из партнёров которой является Массимо Ди Анджело — адвокат Саакашвили.
"Саакашвили потратил уже почти миллион долларов на то, чтобы его вызволили из Тбилиси, спасли от правосудия благодарных соотечественников. И — пикантная подробность! — оказывается, адвокаты Саакашвили нарушают американское законодательство об иноагентах — не уведомляют об иностранном финансировании в установленные сроки", — добавила Захарова.
Напомним, сегодня Байден посетил Киев. Его визит в украинскую столицу до последнего скрывали. В ходе разговора с президентом Незалежной Владимиром Зеленским Байден анонсировал новую военную помощь Киеву и антироссийские санкции. Также политики обсудили дальнобойное вооружение. При этом российский сенатор Сергей Цеков счёл эту поездку провокацией. Он заявил, что визит Байдена похож на попытку подлить масла в огонь.
ТАСС / АР / Efrem Lukatsky / Геденидзе Ираклий