Захарова предрекла Зеленскому участь Саакашвили

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила будущее украинского президент Владимира Зеленского с судьбой его бывшего грузинского коллеги Михаила Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме.

"Рассматривая сегодняшние кадры [президента США Джо] Байдена с его подопечным Зеленским из Киева, не забывайте о судьбе всех предыдущих американских проектов. <...> "Судьба Саакашвили, судьба [Хуана] Гуайдо — это то, что ждёт всех продавших свои ж…изни американцам: проклятые собственным народом, никому не нужные, вынужденные щедро тратить заработанные в Америке на предательстве своих стран деньги на американских же адвокатов", — написала она в своём телеграм-канале.

Дипломат отметила, что Саакашвили — это материал, который был отработан Западом со всех точек зрения: "его давно слили те же, кто в своё время в него и влил". Захарова также напомнила о расследовании, которое Reuters провело на основании данных американского Минюста. Согласно ему, делом политика занимается американская лоббистская группа "Акерман", одним из партнёров которой является Массимо Ди Анджело — адвокат Саакашвили.