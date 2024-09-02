Минюст США подтвердил арест самолёта Николаса Мадуро

Американская администрация действительно арестовала самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщили в министерстве юстиции США.

«Сегодня министерство юстиции объявило об аресте самолёта Dassault Falcon 900EX, который принадлежал и использовался в интересах Николаса Мадуро Мороса и связанных с ним лиц в Венесуэле. Самолёт был арестован в Доминиканской Республике и перенаправлен в Южный округ штата Флорида по запросу США в связи с нарушением мер экспортного контроля и законодательства США о санкциях», — говорится в сообщении.

По словам министра юстиции и генерального прокурора Меррика Гарленда, американские власти утверждают, что воздушное судно было якобы куплено незаконно за 13 миллионов долларов через подставную компанию и вывезено в Венесуэлу для использования президентом и его окружением.