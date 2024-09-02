США арестовали самолёт Николаса Мадуро
CNN: США арестовали самолёт Мадуро и перенаправили борт во Флориду
В США арестовали самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Из-за того, что он якобы приобрёл его, нарушив санкции Соединённых Штатов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
"США арестовали самолет президента Мадуро, определив, что его приобретение произошло в нарушение санкций", — сообщает телеканал со ссылкой на источники.
Лайнер в ближайшие часы доставят во Флориду. Самого президента Венесуэлы на нём, предварительно, нет.
Напомним, что Мадуро в июле в третий раз выиграл выборы президента Венесуэлы. Оппозиция страны, наряду со правительствами многих стран, отказались признавать победу политика. А Штаты и Евросоюз и вовсе потребовали от него оставить пост по доброй воле, пригрозив последствиями, но он не внял этим угрозам.
ТАСС / АР / Cristian Hernandez