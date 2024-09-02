Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 16:07

США арестовали самолёт Николаса Мадуро

CNN: США арестовали самолёт Мадуро и перенаправили борт во Флориду

В США арестовали самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Из-за того, что он якобы приобрёл его, нарушив санкции Соединённых Штатов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

"США арестовали самолет президента Мадуро, определив, что его приобретение произошло в нарушение санкций", — сообщает телеканал со ссылкой на источники.

Лайнер в ближайшие часы доставят во Флориду. Самого президента Венесуэлы на нём, предварительно, нет.

Мадуро опубликовал мультик, где прогоняет на Марс Илона Маска в образе сатаны
Мадуро опубликовал мультик, где прогоняет на Марс Илона Маска в образе сатаны

Напомним, что Мадуро в июле в третий раз выиграл выборы президента Венесуэлы. Оппозиция страны, наряду со правительствами многих стран, отказались признавать победу политика. А Штаты и Евросоюз и вовсе потребовали от него оставить пост по доброй воле, пригрозив последствиями, но он не внял этим угрозам.

Обложка ©

ТАСС / АР / Cristian Hernandez

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Венесуэла
  • Николас Мадуро
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров