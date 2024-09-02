США арестовали самолёт Николаса Мадуро

В США арестовали самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Из-за того, что он якобы приобрёл его, нарушив санкции Соединённых Штатов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

"США арестовали самолет президента Мадуро, определив, что его приобретение произошло в нарушение санкций", — сообщает телеканал со ссылкой на источники.