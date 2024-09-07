У МУС требуют ордер на арест мирового лидера, которого США не могут сместить уже 5 лет
Аргентина запросила у МУС ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Николас Мадуро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL
Власти Аргентины отправили в Международный уголовный суд (МУС) запрос на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого США пытаются сместить уже 5 лет – с 2019 года. Соседняя страна вменяет ему «преступления против человечности».
«На фоне ухудшения ситуации в Венесуэле после 28 июля и совершения новых деяний, которые можно рассматривать как преступления против человечности, Аргентина настоятельно призывает прокурора МУС <...> выдать ордер на арест Николаса Мадуро», — гласит заявление, опубликованное на сайте аргентинского МИД.
Помимо Мадуро, в «чёрный список» аргентинских властей попали ещё несколько высокопоставленных чиновников Венесуэлы. На их арест также запрошены ордера МУС.
Напомним, 61-летний Николас Мадуро был в третий раз избран президентом Венесуэлы в середине лета. Местная оппозиция и ряд стран не признали его легитимности. США и ЕС и вовсе начали угрожать политику с требованием покинуть кресло, но он оказался непреклонен. Американские власти даже незаконно арестовали самолёт венесуэльского лидера. Глава МИД РФ Сергей Лавров счёл, что США плюнули на все международные правила, захватив борт Мадуро.