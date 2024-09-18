Пашинян заявил о скорой «точке невозврата» в отношениях Армении и ОДКБ

Армения приблизилась к точке невозврата в отношениях с ОДКБ, поскольку структура игнорирует вопросы, поступающие от республики. Об этом сообщил на 2-м Армянском глобальном саммите премьер-министр Никол Пашинян.

«Чем дольше ОДКБ не отвечает на поставленные нами вопросы, тем ближе точка невозврата в отношениях с организацией», — сказал он.

Кроме того, Пашинян считает, что ОДКБ является источником угроз безопасности Армении, а также самому её существованию и независимости. Однако он заявил, что Армения не хочет утратить экономические связи с Россией и ЕАЭС, а также не планирует снижать объёмы товарооборота.