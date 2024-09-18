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18 сентября, 07:59

Пашинян заявил о скорой «точке невозврата» в отношениях Армении и ОДКБ

Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / Щербак Александр

Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / Щербак Александр

Армения приблизилась к точке невозврата в отношениях с ОДКБ, поскольку структура игнорирует вопросы, поступающие от республики. Об этом сообщил на 2-м Армянском глобальном саммите премьер-министр Никол Пашинян.

«Чем дольше ОДКБ не отвечает на поставленные нами вопросы, тем ближе точка невозврата в отношениях с организацией», — сказал он.

Кроме того, Пашинян считает, что ОДКБ является источником угроз безопасности Армении, а также самому её существованию и независимости. Однако он заявил, что Армения не хочет утратить экономические связи с Россией и ЕАЭС, а также не планирует снижать объёмы товарооборота.

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Руководство страны также подумывает о полном выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ветер в армянском правительстве продолжает дуть в сторону Европы, а ранее Никол Пашинян сообщил, что Армения и ЕС начали переговоры по упрощению визового режима. Премьер-министр на встрече с главой Еврокомиссии также заявил, что доволен развитием отношений Еревана и Брюсселя.

Владимир Озеров
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