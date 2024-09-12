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12 сентября, 19:44

«Нашей вины нет»: Лукашенко заявил о стремлении Армении на Запад

Лукашенко: Армения выбрала Запад, несмотря на помощь Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что несмотря на все усилия Минска помочь Армении, Ереван выбрал путь сближения с Западом. В своём выступлении он отметил, что речь идёт о поддержке во всех отраслях, однако Армения решила направиться в сторону Европейского Союза.

«Наша вина в этом отсутствует, мы старались помогать и сотрудничать как с самыми близкими людьми. Но вот, видите, захотелось на Запад, в ЕС», — сообщил белорусский лидер, комментируя ситуацию на встрече с представителями различных национальностей, проживающими в Белоруссии.

Президент также выразил сомнение по поводу надёжности Запада и его политических перемен. Он отметил, что политическая нестабильность в США может привести к изменениям в политике, что делает их партнёрство непредсказуемым.

В заключение, Лукашенко выразил мнение, что армяне являются умными людьми и рано или поздно разберутся, где их настоящее счастье.

Армения заговорила о выходе из ОДКБ
Армения заговорила о выходе из ОДКБ

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения и Европейский Союз начали переговоры по либерализации визового режима. В ходе встречи с заместителем главы Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом Пашинян подчеркнул важность этого шага и выразил удовлетворение тем, что отношения между Ереваном и Брюсселем развиваются.

Кирилл Сосновских
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