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9 сентября, 15:35

Пашинян заявил, что Армения и ЕС начали переговоры о безвизовом режиме

Пашинян: Армения и ЕС приступают к переговорам по либерализации визового режима

Глава правительства Армении Никол Пашинян во время встречи с заместителем руководителя Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом сообщил, что Ереван и Брюссель приступают к переговорам по либерализации визового режима. Об этом уведомили в пресс-службе армянского кабинета министров.

«Я рад, что в наших отношениях есть заметные изменения: начинаются переговоры по либерализации визового режима, принято решение поддержать Республику Армения Европейским фондом мира, что мы высоко ценим»,заявил он.

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Ранее в руководстве Армении вновь прокомментировали возможность выхода страны из ОДКБ. Спикер парламента Ален Симонян не делал никаких конкретных заявлений, однако на вопрос о том, покинет ли страна состав организации ответил, что это не исключено.

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ТАСС / Александр Щербак

Юрий Лысенко
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