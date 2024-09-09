Пашинян заявил, что Армения и ЕС начали переговоры о безвизовом режиме
Пашинян: Армения и ЕС приступают к переговорам по либерализации визового режима
Глава правительства Армении Никол Пашинян во время встречи с заместителем руководителя Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом сообщил, что Ереван и Брюссель приступают к переговорам по либерализации визового режима. Об этом уведомили в пресс-службе армянского кабинета министров.
«Я рад, что в наших отношениях есть заметные изменения: начинаются переговоры по либерализации визового режима, принято решение поддержать Республику Армения Европейским фондом мира, что мы высоко ценим», — заявил он.
Ранее в руководстве Армении вновь прокомментировали возможность выхода страны из ОДКБ. Спикер парламента Ален Симонян не делал никаких конкретных заявлений, однако на вопрос о том, покинет ли страна состав организации ответил, что это не исключено.
ТАСС / Александр Щербак