Пашинян заявил, что Армения и ЕС начали переговоры о безвизовом режиме

Глава правительства Армении Никол Пашинян во время встречи с заместителем руководителя Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом сообщил, что Ереван и Брюссель приступают к переговорам по либерализации визового режима. Об этом уведомили в пресс-службе армянского кабинета министров.

«Я рад, что в наших отношениях есть заметные изменения: начинаются переговоры по либерализации визового режима, принято решение поддержать Республику Армения Европейским фондом мира, что мы высоко ценим», — заявил он.