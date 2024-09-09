Армения заговорила о выходе из ОДКБ
Спикер парламента Армении Симонян не исключил выхода страны из ОДКБ
Армения может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), такая возможность допускается. Об этом сообщил спикер парламента Ален Симонян.
«Ничего нельзя исключать», — сказал Симонян на брифинге.
Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что на текущем этапе Армения заморозила своё участие во всех органах ОДКБ и пока не собирается принимать иные решения. Кроме того, Ереван отказался от участия в командно-штабных учениях с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР), которые проводятся в рамках международного договора.
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