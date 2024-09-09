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9 сентября, 11:26

Армения заговорила о выходе из ОДКБ

Спикер парламента Армении Симонян не исключил выхода страны из ОДКБ

Армения может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), такая возможность допускается. Об этом сообщил спикер парламента Ален Симонян.

«Ничего нельзя исключать», — сказал Симонян на брифинге.

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Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что на текущем этапе Армения заморозила своё участие во всех органах ОДКБ и пока не собирается принимать иные решения. Кроме того, Ереван отказался от участия в командно-штабных учениях с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР), которые проводятся в рамках международного договора.

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Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Александра Мышляева
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