«У нас нет вопросов»: Пашинян высказался по работе российской военной базы в Армении

У Армении нет каких-либо вопросов относительно функционирования на территории республики 102-й российской военной базы в Гюмри. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Никол Пашинян.

«В связи с военной базой, сегодня у нас вопросов нет, и я не могу ничего сказать по этому поводу», — сказал он на пресс-конференции.

Напомним, 102-я российская военная база расположена в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, подписанному ещё в 1995 году. Главная задача военнослужащих базы в городе Гюмри при этом не меняется много лет — союзническая миссия по поддержанию Объединённой системы ПВО СНГ и своевременное реагирование на любые угрозы, возникающие на южных рубежах.