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31 августа, 13:40

«У нас нет вопросов»: Пашинян высказался по работе российской военной базы в Армении

Пашинян: У Еревана нет вопросов по функционированию российской военной базы

У Армении нет каких-либо вопросов относительно функционирования на территории республики 102-й российской военной базы в Гюмри. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Никол Пашинян.

«В связи с военной базой, сегодня у нас вопросов нет, и я не могу ничего сказать по этому поводу», — сказал он на пресс-конференции.

Напомним, 102-я российская военная база расположена в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, подписанному ещё в 1995 году. Главная задача военнослужащих базы в городе Гюмри при этом не меняется много лет — союзническая миссия по поддержанию Объединённой системы ПВО СНГ и своевременное реагирование на любые угрозы, возникающие на южных рубежах.

Ранее на этом же брифинге Пашинян заявил, что Армения заморозила своё участие во всех органах Организации Договора о коллективной безопасности. Он также добавил, что пока страна не видит необходимости полного выхода из ОДКБ, но это не значит, что Ереван не примет другое решение в будущем.

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Кremlin.ru

Наталья Демьянова
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