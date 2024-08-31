Пашинян объявил о приостановке участия Армении во всех органах ОДКБ
На текущем этапе Армения заморозила своё участие во всех органах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и пока не собирается принимать иные решения. Такое заявление сделал премьер-министр страны Никол Пашинян.
«Мы заморозили нашу деятельность во всех органах ОДКБ и считаем это достаточным на этом этапе. Сейчас мы не видим необходимости принимать другое решение, но это не значит, что мы не примем другое решение в будущем», — указал политик в беседе с журналистами.
А ранее Life.ru писал, что Армения отказалась от участия в командно-штабных учениях с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. Учения должны пройти с 3 по 15 сентября в Киргизии.
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