Пашинян объявил о приостановке участия Армении во всех органах ОДКБ

На текущем этапе Армения заморозила своё участие во всех органах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и пока не собирается принимать иные решения. Такое заявление сделал премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Мы заморозили нашу деятельность во всех органах ОДКБ и считаем это достаточным на этом этапе. Сейчас мы не видим необходимости принимать другое решение, но это не значит, что мы не примем другое решение в будущем», — указал политик в беседе с журналистами.