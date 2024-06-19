Армянский министр отказался участвовать в заседании ОДКБ
Глава МИД Армении Мирзоян не будет участвовать в заседании ОДКБ в Казахстане
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Обложка © Telegram / MFA of Armenia
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое намечено на 21 июня в Алма-Ате. Об этом в среду, 19 июня, заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Ани Бадалян.
"Мирзоян не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств – членов ОДКБ, которое пройдёт 21 июня в Алма-Ате", — отметила она в беседе с "Арменпресс", не уточняя причин такого решения.
Известно, что 20 июня Мирзоян прибудет в Вильнюс, где встретится с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом. Планируется, что стороны подпишут меморандум о взаимопонимании.
Напомним, ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил, что ни он сам, ни официальные лица республики не посетят Белоруссию, пока её президентом будет Александр Лукашенко. Он обвинил коллегу в том, что тот, будучи председателем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), "участвовал в подготовке 44-дневной войны (конфликт в Нагорном Карабахе в 2020 году. — Прим. Life.ru), поощрял, верил, желал победы Азербайджану". Кроме того, Пашинян назвал выход страны из объединения логическим шагом после заморозки членства. При этом он не указал конкретные сроки.