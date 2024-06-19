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19 июня, 18:26

Армянский министр отказался участвовать в заседании ОДКБ

Глава МИД Армении Мирзоян не будет участвовать в заседании ОДКБ в Казахстане

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Обложка © Telegram / MFA of Armenia

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Обложка © Telegram / MFA of Armenia

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое намечено на 21 июня в Алма-Ате. Об этом в среду, 19 июня, заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Ани Бадалян.

"Мирзоян не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств – членов ОДКБ, которое пройдёт 21 июня в Алма-Ате", — отметила она в беседе с "Арменпресс", не уточняя причин такого решения.

Известно, что 20 июня Мирзоян прибудет в Вильнюс, где встретится с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом. Планируется, что стороны подпишут меморандум о взаимопонимании.

Политолог предположил, на кого набросится Пашинян после Белоруссии
Политолог предположил, на кого набросится Пашинян после Белоруссии

Напомним, ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил, что ни он сам, ни официальные лица республики не посетят Белоруссию, пока её президентом будет Александр Лукашенко. Он обвинил коллегу в том, что тот, будучи председателем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), "участвовал в подготовке 44-дневной войны (конфликт в Нагорном Карабахе в 2020 году. — Прим. Life.ru), поощрял, верил, желал победы Азербайджану". Кроме того, Пашинян назвал выход страны из объединения логическим шагом после заморозки членства. При этом он не указал конкретные сроки.

Никита Осипов
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