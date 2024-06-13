Пашинян заявил, что никогда не посетит Белоруссию, пока ею руководит Лукашенко
Никол Пашинян и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается посещать Белоруссию, пока президентом этой республики является Александр Лукашенко. Политик отметил, что белорусский лидер должен перед ним извиниться.
"Я заявляю, что никогда не посещу Белоруссию, пока президентом Белоруссии является Лукашенко. И заявляю, что ни одно должностное лицо не посетит Белоруссию", — указал премьер в ходе выступления в парламенте.
Пашинян уточнил, что "теоретически ситуация вокруг Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может измениться, если Белоруссия решит выйти из объединения". Другим выходом он видит "извинения Лукашенко, которые будут приемлемы для народа Армении".
"Один из руководителей ОДКБ заявлял, что участвовал в подготовке 44-й войны, поддерживал, верил, желал победы Азербайджана. После этого я должен обсуждать с президентом Белоруссии вопросы в формате ОДКБ?" — уточнил политик.
Пашинян при этом подчеркнул, что будет вынужден обсуждать с белорусским коллегой вопросы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств (СНГ).
А ранее премьер-министр Армении заявил, что Ереван выйдет из ОДКБ, когда власти сочтут это необходимым. При этом он назвал объединение "союзом-пузырём", члены которого якобы не только не выполнили свои договорные обязательства, но и вместе с Баку планировали войну против Армении. Вместе с тем в начале мая Армения объявила о своём решении не принимать участия в финансировании ОДКБ в 2024 году. Однако позже стало известно, что у Еревана остались финансовые обязательства перед объединением.