Пашинян заявил, что никогда не посетит Белоруссию, пока ею руководит Лукашенко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается посещать Белоруссию, пока президентом этой республики является Александр Лукашенко. Политик отметил, что белорусский лидер должен перед ним извиниться.

"Я заявляю, что никогда не посещу Белоруссию, пока президентом Белоруссии является Лукашенко. И заявляю, что ни одно должностное лицо не посетит Белоруссию", — указал премьер в ходе выступления в парламенте.

Пашинян уточнил, что "теоретически ситуация вокруг Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может измениться, если Белоруссия решит выйти из объединения". Другим выходом он видит "извинения Лукашенко, которые будут приемлемы для народа Армении".

"Один из руководителей ОДКБ заявлял, что участвовал в подготовке 44-й войны, поддерживал, верил, желал победы Азербайджана. После этого я должен обсуждать с президентом Белоруссии вопросы в формате ОДКБ?" — уточнил политик.