"Вы этим нас пугаете?": Пашинян ответил на вопрос о выходе Армении из ОДКБ
Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ, когда власти сочтут это необходимым
Ереван выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян. Такое заявление он сделал в рамках правительственного часа в парламенте. Один из оппозиционных депутатов поинтересовался, почему Армения, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из блока. На это глава правительства ответил, что страна покинет военно-политический союз тогда, когда власти сочтут это необходимым.
"Мы выйдем (из ОДКБ. — Прим. Life.ru). Вы этим нас пугаете? Выйдем, когда посчитаем это нужным", — сказал Пашинян, отвечая на реплику оппозиционного депутата.
При этом армянский премьер назвал ОДКБ "союзом-пузырём", члены которого якобы не только не выполнили свои договорные обязательства, а вместе с Баку планировали войну против Еревана.
Напомним, в начале мая Армения объявила о своём решении не принимать участия в финансировании ОДКБ в 2024 году. С таким заявлением выступила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян. Позже стало известно, что у Еревана остались финансовые обязательства перед объединением.
ТАСС / EVGENIA NOVOZHENINA