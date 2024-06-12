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12 июня, 14:52

"Вы этим нас пугаете?": Пашинян ответил на вопрос о выходе Армении из ОДКБ

Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ, когда власти сочтут это необходимым

Ереван выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян. Такое заявление он сделал в рамках правительственного часа в парламенте. Один из оппозиционных депутатов поинтересовался, почему Армения, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из блока. На это глава правительства ответил, что страна покинет военно-политический союз тогда, когда власти сочтут это необходимым.

"Мы выйдем (из ОДКБ. — Прим. Life.ru). Вы этим нас пугаете? Выйдем, когда посчитаем это нужным", — сказал Пашинян, отвечая на реплику оппозиционного депутата.

При этом армянский премьер назвал ОДКБ "союзом-пузырём", члены которого якобы не только не выполнили свои договорные обязательства, а вместе с Баку планировали войну против Еревана.

Напомним, в начале мая Армения объявила о своём решении не принимать участия в финансировании ОДКБ в 2024 году. С таким заявлением выступила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян. Позже стало известно, что у Еревана остались финансовые обязательства перед объединением.

В МИД России заявили о необходимости изменить бюджет ОДКБ из-за Армении
В МИД России заявили о необходимости изменить бюджет ОДКБ из-за Армении
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ТАСС / EVGENIA NOVOZHENINA

Наталья Исакова
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