"Вы этим нас пугаете?": Пашинян ответил на вопрос о выходе Армении из ОДКБ

Ереван выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян. Такое заявление он сделал в рамках правительственного часа в парламенте. Один из оппозиционных депутатов поинтересовался, почему Армения, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из блока. На это глава правительства ответил, что страна покинет военно-политический союз тогда, когда власти сочтут это необходимым.

"Мы выйдем (из ОДКБ. — Прим. Life.ru). Вы этим нас пугаете? Выйдем, когда посчитаем это нужным", — сказал Пашинян, отвечая на реплику оппозиционного депутата.