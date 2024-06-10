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10 июня, 10:37

В МИД России заявили о необходимости изменить бюджет ОДКБ из-за Армении

МИД: Из-за отказа Армении платить взнос необходимо скорректировать бюджет ОДКБ

Бюджет ОДКБ придётся скорректировать, учитывая отказ Армении платить взносы. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

"Естественно, с учётом отказа армянского руководства внести начисленный взнос требуется скорректировать бюджет ОДКБ на текущий год. В любом случае исходим из того, что у Еревана сохраняются обязательства выполнения финансовых требований в соответствии с уставом организации и другими утверждёнными главами государств – членов ОДКБ документами", — сообщили в МИД РИА "Новости".

Там также отметили, что организация продолжит работать в прежнем режиме. Администрация приняла решение задействовать накопленные ранее ресурсы. По данным министерства, Армения всегда накапливала долги и гасила их с задержкой. В этом году обязательный взнос республики составил 53,22 млн рублей.

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Напомним, что в начале мая Армения объявила о своём решении не принимать участия в финансировании ОДКБ в 2024 году. С таким заявлением выступила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян. Позже стало известно, что у Еревана остались финансовые обязательства перед объединением.

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Life.ru

Александра Мышляева
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