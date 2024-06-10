В МИД России заявили о необходимости изменить бюджет ОДКБ из-за Армении

Бюджет ОДКБ придётся скорректировать, учитывая отказ Армении платить взносы. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Там также отметили, что организация продолжит работать в прежнем режиме. Администрация приняла решение задействовать накопленные ранее ресурсы. По данным министерства, Армения всегда накапливала долги и гасила их с задержкой. В этом году обязательный взнос республики составил 53,22 млн рублей.