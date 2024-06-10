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10 июня, 06:48

У Еревана остались финансовые обязательства перед ОДКБ

МИД РФ: Приостановка членства Армении в ОДКБ не освобождает от уплаты взносов

Россия считает, что за Арменией остаются финансовые обязательства в рамках Устава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое заявление сделали в российском Министерстве иностранных дел, комментируя отказ Еревана присоединяться к решению о финансировании организации.

"В любом случае исходим из того, что у Еревана сохраняются обязательства выполнения финансовых требований в соответствии с уставом организации и другими утверждёнными главами государств – членов ОДКБ документами", цитирует ответ ведомства РИА "Новости".

В МИД добавили, что "финансовая дисциплина" является неотъемлемой частью общемировой практики международных организаций. На регулярность членских взносов не должно влиять намерение одной из сторон о приостановке или даже прекращении своего участия в организации, подытожил собеседник агентства.

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Напомним, что в начале мая Армения объявила о своём решении не принимать участия в финансировании ОДКБ в 2024 году. Соответствующее публичное заявление сделала пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Serhii Ivashchuk

Юрий Лысенко
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