Москва направила ноту протеста Еревану после визита посла Армении в Бучу

Россия расценивает как недружественный шаг приезд посла Армении на Украине Владимира Карапетяна в Бучу. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, её комментарий опубликован на сайте ведомства.

Напомним, в 2022 году Киев и Запад обвинили Россию в том, что в городе Буче якобы много убитых руками российских военнослужащих. Кремль неоднократно объяснял, что все обвинения ложные и являются провокацией. 2 июня этого года посол Армении на Украине Владимир Карапетян и глава административного района Нор-Норк Еревана Тигран Тер-Маргарян посетили Бучу. Армянская сторона передала гуманитарную помощь и лекарства для медучреждений города. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала армянских парламентариев поделиться списком "жертв" в украинской Буче, который им передал Киев.