Москва направила ноту протеста Еревану после визита посла Армении в Бучу
Захарова назвала недружественным шагом приезд в Бучу посла Армении
Москва направила Еревану ноту протеста. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Россия расценивает как недружественный шаг приезд посла Армении на Украине Владимира Карапетяна в Бучу. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, её комментарий опубликован на сайте ведомства.
"Расцениваем посещение города Бучи главами столичного административного района Нор-Норка Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана", — поделилась она.
Дипломат подчеркнула, что также Москва считает недопустимыми антироссийские высказывания посла и передачу помощи ВСУ, поэтому была отправлена нота протеста в МИД Армении.
Напомним, в 2022 году Киев и Запад обвинили Россию в том, что в городе Буче якобы много убитых руками российских военнослужащих. Кремль неоднократно объяснял, что все обвинения ложные и являются провокацией. 2 июня этого года посол Армении на Украине Владимир Карапетян и глава административного района Нор-Норк Еревана Тигран Тер-Маргарян посетили Бучу. Армянская сторона передала гуманитарную помощь и лекарства для медучреждений города. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала армянских парламентариев поделиться списком "жертв" в украинской Буче, который им передал Киев.