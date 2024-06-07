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7 июня, 13:31

Захарова попросила Армению поделиться списком "жертв" в украинской Буче

Российская сторона призывает армянских парламентариев поделиться списком "жертв" в украинской Буче, который им передал Киев. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

"Мы очень надеемся, что армянская сторона, официальная армянская делегация, поделится списком этих людей с российской стороной", — сказала дипломат в разговоре с журналистами.

По словам Захаровой, Москва в течение двух лет не может добиться от кого-либо, включая ООН, предоставления списка людей, которые якобы погибли в Буче.

Напомним, 2 июня посол Армении на Украине Владимир Карапетян и глава административного района Нор-Норк Еревана Тигран Тер-Маргарян посетили Бучу в Киевской области. Армянская сторона передала гуманитарную помощь и лекарства для медучреждений города.

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К слову, ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) отказалось отвечать на вопрос о списке "жертв" в украинской Буче. Как уже рассказывал Life.ru, речь идёт о масштабном фейке, который был снят в Буче в апреле 2022 года. Тогда в Сети появилось видео "бучинской резни" с телами на улицах якобы в качестве доказательства преступлений ВС России. Правду сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что наши войска спокойно покинули Бучу ещё 30 марта 2022-го, а 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. О том, что события в Буче являются самым настоящим фейком, говорил и президент РФ Владимир Путин.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Наталья Исакова
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