Захарова попросила Армению поделиться списком "жертв" в украинской Буче

Российская сторона призывает армянских парламентариев поделиться списком "жертв" в украинской Буче, который им передал Киев. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

"Мы очень надеемся, что армянская сторона, официальная армянская делегация, поделится списком этих людей с российской стороной", — сказала дипломат в разговоре с журналистами.

По словам Захаровой, Москва в течение двух лет не может добиться от кого-либо, включая ООН, предоставления списка людей, которые якобы погибли в Буче.