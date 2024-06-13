Пашинян счёл выход Армении из ОДКБ логическим шагом
Пашинян назвал выход Армении из ОДКБ логическим шагом после заморозки членства
Следующим шагом армянского правительства после заморозки членства будет выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С таким заявлением в парламенте выступил премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Следующим логичным шагом будет выход Армении из ОДКБ <…> Когда это произойдёт, мы решим сами. Возможно, через месяц, через год, через три года", — сказал политик.
Ранее Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда власти сочтут это необходимым. При этом он назвал объединение "союзом-пузырём", члены которого якобы не только не выполнили свои договорные обязательства, но и вместе с Баку планировали войну против Еревана. Как сообщал Life.ru, в начале мая Армения объявила о своём решении не принимать участия в финансировании ОДКБ в 2024 году. Однако позже стало известно, что у Еревана остались финансовые обязательства перед объединением.
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