Пашинян счёл выход Армении из ОДКБ логическим шагом

Следующим шагом армянского правительства после заморозки членства будет выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С таким заявлением в парламенте выступил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Следующим логичным шагом будет выход Армении из ОДКБ <…> Когда это произойдёт, мы решим сами. Возможно, через месяц, через год, через три года", — сказал политик.