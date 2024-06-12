МИД Армении пришлось разъяснить слова Пашиняна о выходе из ОДКБ
Глава МИД Армении Мирзоян: Пашинян не говорил о выходе страны из ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не говорил о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян.
"Премьер-министр Республики Армения не заявлял, что мы выходим из ОДКБ, премьер-министр Республики Армения заявил, что мы решим, когда выйдем из ОДКБ, но обратно не пойдём. Он заявил это, не больше и не меньше", — заявил Мирзоян.
По его словам, ошибаются те, кто думает, что Пашинян анонсировал выход Армении из ОДКБ.
Напомним, сегодня Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда власти сочтут это необходимым. При этом он назвал объединение "союзом-пузырём", члены которого якобы не только не выполнили свои договорные обязательства, но и вместе с Баку планировали войну против Еревана. Как сообщал Life.ru, в начале мая Армения объявила о своём решении не принимать участия в финансировании ОДКБ в 2024 году. Однако позже стало известно, что у Еревана остались финансовые обязательства перед объединением.
ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов