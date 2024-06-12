МИД Армении пришлось разъяснить слова Пашиняна о выходе из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не говорил о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян.

"Премьер-министр Республики Армения не заявлял, что мы выходим из ОДКБ, премьер-министр Республики Армения заявил, что мы решим, когда выйдем из ОДКБ, но обратно не пойдём. Он заявил это, не больше и не меньше", — заявил Мирзоян.