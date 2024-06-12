"Скатертью дорога": В Госдуме объяснили, почему выход из ОДКБ ударит прежде всего по самой Армении

России не нужны такие неадекватные партнёры, как премьер-министр Армении Никол Пашинян, во время выступления в парламенте брызгающий слюной словно Гитлер в Рейхстаге. Об этом в разговоре с Life.ru заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв. Парламентарий прокомментировал слова Пашиняна о том, что Армения выйдет из ОДКБ, когда власти сочтут это необходимым.

"Ереван и прежде не давал объединению ровным счётом ничего. Во время попытки государственного переворота в Казахстане, когда президент Токаев просил помощи у ОДКБ, Вооружённые силы Армении отправили 70 человек, которые сразу заняли и охраняли местный хлебокомбинат. А вот что будет с Арменией без российских войск — показали недавние события в Нагорном Карабахе, когда Ереван просто не смог защитить регион, который, несмотря на все международные договорённости, считал своим. Так что скатертью дорога", — отметил Журавлёв.