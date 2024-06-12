"Скатертью дорога": В Госдуме объяснили, почему выход из ОДКБ ударит прежде всего по самой Армении
Депутат Журавлёв: Армения не давала ОДКБ ровным счётом ничего
России не нужны такие неадекватные партнёры, как премьер-министр Армении Никол Пашинян, во время выступления в парламенте брызгающий слюной словно Гитлер в Рейхстаге. Об этом в разговоре с Life.ru заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв. Парламентарий прокомментировал слова Пашиняна о том, что Армения выйдет из ОДКБ, когда власти сочтут это необходимым.
"Ереван и прежде не давал объединению ровным счётом ничего. Во время попытки государственного переворота в Казахстане, когда президент Токаев просил помощи у ОДКБ, Вооружённые силы Армении отправили 70 человек, которые сразу заняли и охраняли местный хлебокомбинат. А вот что будет с Арменией без российских войск — показали недавние события в Нагорном Карабахе, когда Ереван просто не смог защитить регион, который, несмотря на все международные договорённости, считал своим. Так что скатертью дорога", — отметил Журавлёв.
Парламентарий добавил, что пусть теперь о безопасности Армении заботятся новые друзья Пашиняна из Франции и США, которые, к слову, во время обострения Карабахского конфликта и пальцем не пошевелили.
Напомним, ранее сегодня Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда власти сочтут это необходимым. При этом он назвал объединение "союзом-пузырём", члены которого якобы не только не выполнили свои договорные обязательства, а вместе с Баку планировали войну против Еревана. Как сообщал Life.ru, в начале мая Армения объявила о своём решении не принимать участия в финансировании ОДКБ в 2024 году. Однако позже стало известно, что у Еревана остались финансовые обязательства перед объединением.
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