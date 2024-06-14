Политолог предположил, на кого набросится Пашинян после Белоруссии

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна на тему выхода из ОДКБ и нападки на Белоруссию являются техническим заданием Запада. Таким образом Вашингтон хочет расшатать союзы России с дружественными государствами. Об этом заявил политолог Максим Жаров в беседе с "Царьградом" .

"Не исключено, что после ОДКБ и Белоруссии Пашинян будет атаковать Казахстан применительно к отношениям с Россией и с тем, как Казахстан вёл себя в отношении Нагорного Карабаха", — отметил Жаров.