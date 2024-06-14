Политолог предположил, на кого набросится Пашинян после Белоруссии
Политолог Жаров: После ОДКБ и Белоруссии Пашинян может атаковать Казахстан
Никол Пашинян. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Asatur Yesayants
Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна на тему выхода из ОДКБ и нападки на Белоруссию являются техническим заданием Запада. Таким образом Вашингтон хочет расшатать союзы России с дружественными государствами. Об этом заявил политолог Максим Жаров в беседе с "Царьградом".
"Не исключено, что после ОДКБ и Белоруссии Пашинян будет атаковать Казахстан применительно к отношениям с Россией и с тем, как Казахстан вёл себя в отношении Нагорного Карабаха", — отметил Жаров.
Напомним, ранее Пашинян заявил, что не собирается посещать Белоруссию, пока президентом этой республики является Александр Лукашенко. Также он считает, что белорусский лидер должен перед ним извиниться. После этого Армения отозвала посла из Минска для консультаций. Между тем белорусский МИД вызвал представителя Посольства Армении для разъяснения высказываний.