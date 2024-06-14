Ереван направил Минску ноту протеста из-за слов представителя МИД Белоруссии
Министерство иностранных дел Армении направило в Минск ноту протеста из-за заявлений пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства. Об этом заявила пресс-секретарь дипведомства Армении Ани Бадалян.
"В связи с комментарием пресс-секретаря МИД Беларуси, сделанном 13 июня, в частности с вмешательством во внутренние дела Республики Армения, белорусской стороне была направлена нота протеста. Добавим, что пожелание иметь руководителей, которые думали бы о будущем своей страны, может исходить от того, кто сам этим обладает. В случае с Беларусью на данный момент это воистину роскошь", — сказала Бадалян.
Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается посещать Белоруссию, пока президентом этой республики является Александр Лукашенко. Также он считает, что белорусский лидер должен перед ним извиниться. После этого Армения отозвала посла из Минска для консультаций. Между тем белорусский МИД вызвал представителя Посольства Армении для разъяснения указанных высказываний. Пресс-секретарь белорусского дипведомства Анатолий Глаз заявил, что в Армении складывается очень сложная внутриполитическая ситуация и там быстро обостряется противостояние. Также, по его словам, Минск не вмешивается во внутренние дела Армении, уважает армянский народ и искренне желает "ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей".
Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev