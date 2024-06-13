Политолог объяснил, кто стоит за дерзкими выпадами Пашиняна в адрес Белоруссии

Политолог Максим Жаров прокомментировал недавние выпады премьер-министра Никола Пашиняна в адрес Белоруссии. Как заявил эксперт в беседе с "Царьградом", таким образом армянский политический деятель выполняет волю своих американских кураторов.

Собеседник телеканала заявил, что глава кабинета министров этой закавказской республики уже давно является марионеткой Соединённых Штатов. По его словам, это было понятно уже давно.

"Поэтому все его последние заявления в отношении ОДКБ и в отношении Белоруссии являются выполнением технического задания американцев, которые хотят расшатать те союзы, прокси-союзы в том числе, которые Россия имеет со своими ближайшими соседями", — заявил Жаров.