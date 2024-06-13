МИД Белоруссии вызвал представителя Посольства Армении из-за слов Пашиняна
Министерство иностранных дел Белоруссии в четверг, 13 июня, вызвало представителя армянского посольства для того, чтобы он объяснил высказывания премьера республики Никола Пашиняна в отношении Минска. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
"Представитель Посольства Армении сегодня вызван в МИД, чтобы попытаться разъяснить нам этот вопрос. Учитывая развитие ситуации, наш посол из Еревана в ближайшее время также прибудет в Минск", — отметил он.
По словам Глаза, в Белоруссии обратили внимание, насколько сложная внутриполитическая ситуация складывается в Армении и как быстро там обостряется противостояние. При этом он отметил, что Минск не хочет ухудшать отношения с Ереваном, хотя Армению к этому подталкивают извне. Как подчеркнул представитель белорусского внешнеполитического ведомства, у двух стран общая история, взаимовыгодная торговля и тесные деловые контакты.
Как сообщал Life.ru, ранее Пашинян сообщил, что ни он сам, ни официальные лица республики не посетят Белоруссию, пока её президентом будет Александр Лукашенко. Армянский премьер обвинил коллегу в том, что он, будучи председателем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), "участвовал в подготовке 44-дневной войны (конфликт в Нагорном Карабахе в 2020 году. — Прим. Life.ru), поощрял, верил, желал победы Азербайджану". Кроме того, Пашинян назвал выход страны из объединения логическим шагом после заморозки членства. При этом он не указал конкретные сроки.
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