МИД Белоруссии вызвал представителя Посольства Армении из-за слов Пашиняна

Министерство иностранных дел Белоруссии в четверг, 13 июня, вызвало представителя армянского посольства для того, чтобы он объяснил высказывания премьера республики Никола Пашиняна в отношении Минска. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Представитель Посольства Армении сегодня вызван в МИД, чтобы попытаться разъяснить нам этот вопрос. Учитывая развитие ситуации, наш посол из Еревана в ближайшее время также прибудет в Минск", — отметил он.

По словам Глаза, в Белоруссии обратили внимание, насколько сложная внутриполитическая ситуация складывается в Армении и как быстро там обостряется противостояние. При этом он отметил, что Минск не хочет ухудшать отношения с Ереваном, хотя Армению к этому подталкивают извне. Как подчеркнул представитель белорусского внешнеполитического ведомства, у двух стран общая история, взаимовыгодная торговля и тесные деловые контакты.