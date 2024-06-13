ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 09:21

Армения вызвала посла в Белоруссии в Ереван после скандального заявления Пашиняна о Лукашенко

Посол Армении в Белоруссии Хумарян вызван в Ереван для консультаций

Посол Армении в Белоруссии Размик Хумарян отозван в Ереван для консультаций. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян в разговоре с журналистами.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он сам, ни официальные лица республики не посетят Белоруссию, пока её президентом является Александр Лукашенко. Пашинян обвинил коллегу в том, что он, будучи председателем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "участвовал в подготовке 44-дневной войны (конфликт в Нагорном Карабахе в 2020 году), поощрял, верил, желал победы Азербайджану". Также армянский премьер назвал выход страны из объединения логическим шагом после заморозки членства. При этом он не указал конкретные сроки.

"Скатертью дорога": В Госдуме объяснили, почему выход из ОДКБ ударит прежде всего по самой Армении
"Скатертью дорога": В Госдуме объяснили, почему выход из ОДКБ ударит прежде всего по самой Армении

Ранее Лукашенко дал совет Пашиняну, поздравив его с 49-летием. По словам белорусского политика, его закавказскому коллеге следует идти курсом народной дипломатии. Таким образом совместными усилиями можно будет достичь гораздо большего, считает Лукашенко.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Никита Никонов
  • Новости
  • Армения
  • Белоруссия
  • Никол Пашинян
  • Александр Лукашенко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров