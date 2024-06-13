Армения вызвала посла в Белоруссии в Ереван после скандального заявления Пашиняна о Лукашенко
Посол Армении в Белоруссии Хумарян вызван в Ереван для консультаций
Посол Армении в Белоруссии Размик Хумарян отозван в Ереван для консультаций. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян в разговоре с журналистами.
Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он сам, ни официальные лица республики не посетят Белоруссию, пока её президентом является Александр Лукашенко. Пашинян обвинил коллегу в том, что он, будучи председателем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "участвовал в подготовке 44-дневной войны (конфликт в Нагорном Карабахе в 2020 году), поощрял, верил, желал победы Азербайджану". Также армянский премьер назвал выход страны из объединения логическим шагом после заморозки членства. При этом он не указал конкретные сроки.
Ранее Лукашенко дал совет Пашиняну, поздравив его с 49-летием. По словам белорусского политика, его закавказскому коллеге следует идти курсом народной дипломатии. Таким образом совместными усилиями можно будет достичь гораздо большего, считает Лукашенко.
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