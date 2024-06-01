"Сможем достичь большего": Лукашенко дал совет Пашиняну, поздравляя с днём рождения
Лукашенко в день рождения Пашиняна призвал его идти курсом народной дипломатии
Александр Лукашенко, Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров, Александр Патрин
Белорусский лидер Александр Лукашенко в поздравлении с днём рождения армянского премьера Никола Пашиняна призвал его следовать курсу народной дипломатии. Сегодня закавказскому политику исполняется 49 лет.
"Примите поздравления с пожеланиями крепкого здоровья и сил в исполнении высокой миссии служения своему народу. Самый точный компас в международных отношениях — народная дипломатия. Если пойдём этим путём, если будем следовать многовековым традициям славных предков, то вместе сможем достичь гораздо большего. Значительный задел уже создан", — приводит текст поздравления пресс-служба лидера Белоруссии.
По мнению Лукашенко, наработки в торговле, промышленности и гуманитарной сфере откроют для двух стран новые возможности. Белорусский президент указал на стремление к конструктивному общению по ряду вопросов не только в двустороннем формате, но и на международных площадках.
Между тем в Ереване уже месяц не стихают митинги. Протестующие требуют отправить в отставку действующий кабмин. Счёт задержанных участников протестных акций идёт на сотни. Оппозиция настаивает на отставке Пашиняна из-за его отношения к вопросу делимитации границы с Азербайджаном и предлагает собственного кандидата на пост главы правительства — архиепископа Баграта Галстаняна.