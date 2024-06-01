"Сможем достичь большего": Лукашенко дал совет Пашиняну, поздравляя с днём рождения

Белорусский лидер Александр Лукашенко в поздравлении с днём рождения армянского премьера Никола Пашиняна призвал его следовать курсу народной дипломатии. Сегодня закавказскому политику исполняется 49 лет.

"Примите поздравления с пожеланиями крепкого здоровья и сил в исполнении высокой миссии служения своему народу. Самый точный компас в международных отношениях — народная дипломатия. Если пойдём этим путём, если будем следовать многовековым традициям славных предков, то вместе сможем достичь гораздо большего. Значительный задел уже создан", — приводит текст поздравления пресс-служба лидера Белоруссии.