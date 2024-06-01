Правительство Армении сообщило, что Путин поздравил Пашиняна с днём рождения

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.

"Премьер-министр Никол Пашинян провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президент России поздравил премьер-министра Армении с днём рождения", — заявили в Ереване.

Пашинян в свою очередь поблагодарил российского лидера за поздравления и наилучшие пожелания, а также за помощь РФ в восстановление участков железной дороги, разрушенных в Лорийской области из-за сильного наводнения.

Пашиняну сегодня исполняется 49 лет.