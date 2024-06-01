Правительство Армении сообщило, что Путин поздравил Пашиняна с днём рождения
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.
"Премьер-министр Никол Пашинян провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президент России поздравил премьер-министра Армении с днём рождения", — заявили в Ереване.
Пашинян в свою очередь поблагодарил российского лидера за поздравления и наилучшие пожелания, а также за помощь РФ в восстановление участков железной дороги, разрушенных в Лорийской области из-за сильного наводнения.
Пашиняну сегодня исполняется 49 лет.
Напомним, 25–26 мая на севере Армении произошло мощное наводнение. Из-за разлива реки Дебеда разрушился участок трассы, соединяющий республику с Грузией. Некоторые населённые пункты ушли под воду. Погибло четыре человека. Из подтопленных районов эвакуировали сотни жителей. МЧС и Минобороны России предложили Еревану помощь в борьбе со стихией.
ТАСС / Александр Казаков