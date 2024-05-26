МЧС России предложило помощь Армении на фоне сильного наводнения в республике
Наводнение в Армении. Обложка © Telegram / Ministry of Internal Affairs of Armenia
МЧС РФ предложило помощь Армении в устранении последствий сильного паводка и организации аварийно-восстановительных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства в воскресенье, 26 мая.
Наводнение в Армении. Видео © Telegram / Ministry of Internal Affairs of Armenia
"В рамках двустороннего сотрудничества МЧС России через Российско-армянский центр гуманитарного реагирования предложило свою помощь армянской стороне в ликвидации последствий паводков и проведении аварийно-восстановительных работ", — сообщили в МЧС РФ.
Сейчас напряжённая ситуация фиксируется в двух областях республики — там накануне прошли мощные ливни, в результате чего реки Дебед, Агстев и Ташир разлились и подтопили несколько населённых пунктов. Кроме того, повреждены дороги государственного назначения М-6 и М-4.
Тем временем число жертв стихии выросло до трёх. При этом, как сообщает МВД Армении, установлены личности только двух из них: жителя посёлка Ахтанак 1948 года рождения, которого достали из реки у футбольного поля в селе Птгаван, и мужчины 1985 года рождения — его тело нашли в реке недалеко от села Шнох.
Напомним, первые сообщения о сильном наводнении на севере Армении стали появляться утром 26 мая. Из-за разлива реки Дебед разрушен участок трассы, соединяющей республику с Грузией. Ряд населённых пунктов оказались затоплены. Изначально было известно об одном погибшем, ещё один человек пропал без вести. Позднее появилась информация о том, что количество жертв выросло до двух. Из подтопленных районов эвакуированы свыше 230 человек. Сообщалось, что премьер Никол Пашинян после утреннего доклада по наводнению в воскресенье, 26 мая, отправился в зону стихийного бедствия.