МЧС России предложило помощь Армении на фоне сильного наводнения в республике

МЧС РФ предложило помощь Армении в устранении последствий сильного паводка и организации аварийно-восстановительных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства в воскресенье, 26 мая.

Наводнение в Армении. Видео © Telegram / Ministry of Internal Affairs of Armenia

"В рамках двустороннего сотрудничества МЧС России через Российско-армянский центр гуманитарного реагирования предложило свою помощь армянской стороне в ликвидации последствий паводков и проведении аварийно-восстановительных работ", — сообщили в МЧС РФ.

Сейчас напряжённая ситуация фиксируется в двух областях республики — там накануне прошли мощные ливни, в результате чего реки Дебед, Агстев и Ташир разлились и подтопили несколько населённых пунктов. Кроме того, повреждены дороги государственного назначения М-6 и М-4.