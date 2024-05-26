Захарова: РФ контактирует с Арменией по наводнению, бушующему на севере страны

Российско-армянский центр гуманитарного реагирования (РАЦГР) находится в контакте с МВД Армении на фоне мощного наводнения, бушующего на севере республики. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Центр передал спасательной службе МВД Армении переносные мотопомпы, используемые при поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работах. В Лорийской и Тавушской областях работает 50 единиц оборудования, ранее предоставленного РАЦГР, которое задействовано в ликвидации последствий наводнения", — приводит слова Захаровой пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Как она подчеркнула, центр в случае необходимости готов привлечь дополнительные силы и средства, а также предоставить гумпомощь пострадавшим. Кроме того, по словам дипломата, Посольство РФ в Ереване и Генконсульство в Гюмри поддерживают связь с МИД Армении, а также властями Лорийской, Тавушской и Ширакской областей.