Захарова: РФ контактирует с Арменией по наводнению, бушующему на севере страны
Российско-армянский центр гуманитарного реагирования (РАЦГР) находится в контакте с МВД Армении на фоне мощного наводнения, бушующего на севере республики. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Центр передал спасательной службе МВД Армении переносные мотопомпы, используемые при поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работах. В Лорийской и Тавушской областях работает 50 единиц оборудования, ранее предоставленного РАЦГР, которое задействовано в ликвидации последствий наводнения", — приводит слова Захаровой пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Как она подчеркнула, центр в случае необходимости готов привлечь дополнительные силы и средства, а также предоставить гумпомощь пострадавшим. Кроме того, по словам дипломата, Посольство РФ в Ереване и Генконсульство в Гюмри поддерживают связь с МИД Армении, а также властями Лорийской, Тавушской и Ширакской областей.
"Искренне сопереживаем братскому армянскому народу в связи с постигшим республику стихийным бедствием, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — добавила Захарова.
Первые сообщения о мощном наводнении на севере Армении стали появляться утром 26 мая. Из-за разлива реки Дебед разрушен участок трассы, соединяющей республику с Грузией. Несколько населённых пунктов оказались затоплены. Ранее было известно об одном погибшем, ещё один человек пропал без вести. Из подтопленных районов эвакуированы более 230 человек. Также сообщалось, что премьер Никол Пашинян после утреннего доклада по наводнению отправился в зону стихийного бедствия. Позднее появилась информация о том, что число жертв выросло до двух.
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