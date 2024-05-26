МО РФ готово оказать помощь Армении в связи с наводнением из-за сильных ливней
Наводнение в Армении. Обложка © Telegram / Ministry of Internal Affairs of Armenia
Минобороны России выразило готовность оказать помощь Армении в ликвидации последствий наводнения и селей после прошедших сильных ливней с грозами. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Наводнение в Армении. Видео © Telegram / Ministry of Internal Affairs of Armenia
"Командованию 102-й российской военной базы отданы соответствующие указания на выделение личного состава, а также необходимой техники", — информировала пресс-служба министерства.
Отмечается, что в случае запроса со стороны Армении ресурсы ВС РФ будут немедленно направлены в пострадавшие от стихии районы.
Напомним, о сильном наводнении на севере Армении стало известно утром 26 мая. Из-за разлива реки Дебеда разрушился участок трассы, соединяющей республику с Грузией. Оказались затопленными некоторые населённые пункты. Изначально сообщалось об одном погибшем, ещё один человек пропал без вести. Позднее появилась информация о том, что количество жертв выросло до трёх. Из подтопленных районов эвакуировано свыше 230 человек. Премьер Армении Никол Пашинян после воскресного утреннего доклада отправился в зону стихийного бедствия.