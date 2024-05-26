МО РФ готово оказать помощь Армении в связи с наводнением из-за сильных ливней

Минобороны России выразило готовность оказать помощь Армении в ликвидации последствий наводнения и селей после прошедших сильных ливней с грозами. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Наводнение в Армении. Видео © Telegram / Ministry of Internal Affairs of Armenia

"Командованию 102-й российской военной базы отданы соответствующие указания на выделение личного состава, а также необходимой техники", — информировала пресс-служба министерства.

Отмечается, что в случае запроса со стороны Армении ресурсы ВС РФ будут немедленно направлены в пострадавшие от стихии районы.